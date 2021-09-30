Бишкек, , 17:47 — REGNUM В последние годы уровень компетентности дознания и следствия, а также качество расследования уголовных дел в Киргизии катастрофически падают. Об этом заявил президент Садыр Жапаров, выступая на втором съезде адвокатов сегодня, 30 сентября.

Киргизские силовики в приграничном с Таджикистаном селе Пресс-служба представительства правительства Киргизии в Баткенской области

По словам главы государства, уровень профессионализма сотрудников правоохранительных органов, юристов и судей также всё чаще подвергается критике со стороны общества.

«Коррупция в судебных, правоохранительных и надзорных органах является главным тормозом в социально-экономическом развитии нашего государства и источником социального напряжения в обществе», — подчеркнул он.

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Жапаров отметил, что население зачастую считает суд карательным органом, поскольку судьи нередко «закрывают глаза» на недобросовестную подготовку дел и фальсификацию доказательств гособвинением.

«Прежде всего, это касается вопросов разрешения имущественных прав. Правоохранительные органы и суды зачастую становятся инструментом для рейдерских захватов собственности граждан и компаний, в том числе, иностранных инвесторов», — добавил он.

Подводя итог, президент Киргизии предложил попытаться решить эти проблемы, усилив прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и, в первую очередь — следствия.

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