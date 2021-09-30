Москва, , 17:49 — REGNUM Выход Украины из соглашения о перемирии не приведёт к полномасштабной войне с Россией. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Война в Донбассе

«Донбасс на протяжении многих лет обстреливается Украиной. И без всяких заявлений о выходе из перемирия, без официоза гибнут мирные люди, гибнут и получают ранения военнослужащие. Целые посёлки стёрты с лица земли. Ни к какой войне это не привело», — отметил политолог.

«Почему же это должно привести к войне сейчас?», — задался риторическим вопросом Татарский.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявил о выходе из соглашения о перемирии, заключенного между воюющими сторонами в 2020 году.