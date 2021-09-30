Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Опрос американцев относительно обязательной вакцинации обнаружил глубокий, но привычный раскол: демократы в подавляющем большинстве за, в то время как большинство республиканцев против. Об этом 30 сентября сообщает Associated Press.

Эдвард Дженнер.Доктор Дженнер выполняет свою первую прививку. 1796

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Опрос, проведенный Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, показал, что в целом 51% одобряют требование президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации, 34% не одобряют и 14% не придерживаются ни того, ни другого мнения.

При этом только около четверти республиканцев одобряют это требование. Примерно 6 из 10 республиканцев говорят, что не одобряют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке 27 сентября прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.