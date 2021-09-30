Лондон, 30 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» ведет переговоры с 28-летним центральным защитником сборной Германии Антонио Рюдигером о продлении контракта. На данный момент стороны не могут договориться о зарплате. Об этом 30 сентября сообщил журналист Фабрицио Романо.

Twitter.comPSG Томас Тухель

Также сообщается, что Рюдигер хочет остаться в «Челси», так как доволен выступлением команды и своим игровым временем.

Текущее соглашение немецкого защитника с «пенсионерами» рассчитано до середины 2022-го года.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота лондонского «Тоттенхэма».

На Рюдигера претендуют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария», готовые подписать футболиста следующим летом.