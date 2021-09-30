Берлин, 30 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Германии задержана полицией 96-летняя Ирмгард Фурхнер, служившая во время Второй мировой войны в администрации концлагеря Штуттгоф, сообщает 30 сентября телеканал Die Welt.

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Отмечено, что ранее она попыталась скрыться от суда.

Фурхнер должна была явиться на судебный процесс в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Суд обвиняет Ирмгард Фурхнер в пособничестве более чем 11,4 тыс. жестоких убийств.

Ранее она просила сделать судебный процесс закрытым, так как опасалась общественного осуждения и порицания.

Утром 30 сентября обвиняемая ушла из дома престарелых в неизвестном направлении и не явилась на суд.

Полицейские задержали Фурхнер и препроводили к судье.

По данным СМИ, Ирмгард Фурхнер работала в концлагере Штуттгоф с июня 1943 по апрель 1945 года на должности секретарши.