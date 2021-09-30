Москва, 30 сентября 2021, 17:42 — REGNUM Правительству Германии, которое гордится свободой слова в стране, следует выдать разрешение на вещание каналов RT, написала 30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Отсутствие свободы слова
Отсутствие свободы слова
Pixabay.com

Комментируя удаление двух немецких каналов RT видеохостингом YouTube, российский дипломат отметила, что германское правительство «категорически отвергает причастность» к этому решению. При этом Берлин «осуждает угрозы МИД России принять «ответные меры».

«Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать «хорошее отношение к свободе печати», просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов».
Захарова

Напомним, официальный представитель германского канцлера Штеффен Зайберт заявил, что решение об удалении каналов принято YouTube, а правительство Германии и его представители «не имеют к нему никакого отношения».

Он заявил также, что «нет никаких оснований для ответных мер против немецких СМИ, работающих в России». «Тот, кто требует нанесения таких ответных ударов, с нашей точки зрения, демонстрирует не слишком хорошее отношение к свободе печати», — утверждает Зайберт.

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