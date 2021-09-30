Москва, 30 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Правительству Германии, которое гордится свободой слова в стране, следует выдать разрешение на вещание каналов RT, написала 30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Pixabay.com Отсутствие свободы слова

Комментируя удаление двух немецких каналов RT видеохостингом YouTube, российский дипломат отметила, что германское правительство «категорически отвергает причастность» к этому решению. При этом Берлин «осуждает угрозы МИД России принять «ответные меры».

«хорошее отношение к свободе печати» , просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов». Захарова «Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать, просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов».

Напомним, официальный представитель германского канцлера Штеффен Зайберт заявил, что решение об удалении каналов принято YouTube, а правительство Германии и его представители «не имеют к нему никакого отношения».

Он заявил также, что «нет никаких оснований для ответных мер против немецких СМИ, работающих в России».«Тот, кто требует нанесения таких ответных ударов, с нашей точки зрения, демонстрирует не слишком хорошее отношение к свободе печати», — утверждает Зайберт.