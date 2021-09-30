Псков, 30 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Псковская область находится на 11-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 среди 85 регионов России. Об этом 30 сентября на заседании регионального оперативного штаба сообщил представитель областного управления Роспотребнадзора, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Псковская область занимает шестое место из 11-ти. Показатель заболеваемости за сутки на 100 тыс. населения составляет 26 при среднероссийском показателе 16.

«По количеству заболевших в сутки мы превысили максимальные показатели, которые регистрировались в предыдущий подъем. Максимальное количество случаев было зарегистрировано 7 июля — 147. За последние сутки у нас 168 заболевших», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Распределение заболевших по тяжести течение: без клинических проявлений протекает у 2,2%, в виде ОРВИ — 85%, пневмоний — 12,8%. Заболеваемость внебольничными пневмониями за прошедшую неделю составила 450 случаев, или 71,8 на 100 тыс. населения. По сравнению с прошлой неделей рост составил 6,1%. Таким образом, по этому показателю Псковская область превышает средний показатель по стране в два раза.

«По возрастной структуре, за прошлую неделю, прирост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, но наибольший — 50−64 года — на 46%, плюс 70 случаев. Доля в структуре увеличилась с 19% до 22%, — уточнила специалист. — Дети до 17 лет — рост составил 36%, доля — 17%. 30−49 лет — рост 29,5% или плюс 70 случаев, доля 33%. 18−29 лет — на 24%, плюс 20 случаев, доля 10%. В возрастной категории 65 лет и старше — 20%, плюс 30 случаев. Всего заболело 177 человек, доля в структуре снизилась с 19% до 17,6%».

Больше всего за прошедшую неделю псковичи инфицировались коронавирусом от родственников.