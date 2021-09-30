Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде средняя заработная плата работников бюджетной сферы за год выросла на 10,2% и достигла 42 тысяч рублей, передает «NewsRoom24» сегодня, 30 сентября.

40.мвд.рф Зарплата в конверте

Нижегородцы, работающие в сферах здравоохранения и соцуслуг, получают в среднем 42,7 тысячи рублей в месяц, а занятые в сферах культуры, спорта и развлечений — 53,5 тысячи рублей.

За тот же период средняя зарплата сотрудников крупных компаний столицы Приволжья тоже выросла на 10,2% и сейчас составляет около 55 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, реальные доходы населения Нижегородской области за год выросли лишь на 0,4%. В первом полугодии 2021 года среднедушевые доходы жителей региона составили около 34,2 тысячи рублей в месяц.

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