Челябинск, , 17:37 — REGNUM Петиция с требованием отправить главу Челябинска Наталью Котову в отставку — это политическая история, и она не про заботу о проблемах муниципального управления, а про попытку, немного покачать ситуацию в Челябинске, а также привлечь к себе инвестиции и внимание и повысить политсубъектность. Об этом написал в Facebook политтехнолог Александр Мельников.

Он отметил, что в этом вопросе общие интересы могут находить отдельные представители контрэлит и несистемные активисты. Кроме того, по его мнению, указанные в петиции претензии к главе города хотя и расписаны на десять пунктов, но содержательно выглядят неубедительно. Проблема маршруток возникла лет 15 назад и как раз при Котовой начала решаться. Из той же «абсурдной серии» он назвал и претензию по поводу незаконных шиномонтажек, ларьков и парковок.

«Собственно, в мэрии могут, наверняка, и по каждому из десяти пунктов претензий аргументированно парировать. Но для общей оценки документа со стороны достаточно и того, что сразу легко выхватывается», — отметил Мельников.

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете идёт сбор подписей под петицией за отставку градоначальницы. Инициаторы этой акции считают её ответственной за старый общественный транспорт, нелегальные ларьки и т.д.

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