Бишкек, , 17:36 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров обратил внимание на проблему коррупции в судебной системе. Выступая сегодня, 30 сентября на втором съезде адвокатов республики он процитировал поговорку «хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а кто хорошо знает судью».

Садыр Жапаров

«Можно сказать, что в деятельность адвокатуры, к сожалению, проникли метастазы коррупции», — констатировал глава Киргизии.

По словам Жапарова, оказывая юридическую помощь своим клиентам, часть адвокатов вступают с отдельными сотрудниками следственных органов и судьями в «теневые» и коррупционные отношения.

Жапаров отметил, что по утвердившемуся в обществе мнению, адвокаты разделяются на две категории.

«Первая — это так называемые «решатели», то есть адвокаты, которые имеют зачастую слабую профессиональную подготовку и слабо развитое правосознание, но, обладая широким кругом связей, знают, с кем и за какие деньги можно разрешить возникшие у клиентов проблемы», — пояснил он.

Говоря о второй категории, президент сообщил, что её составляют адвокаты, которые могут качественно подготовить необходимые процессуальные документы, принимают активное участие в судебных заседаниях и следственных действиях, но не всегда способны оправдать большие надежды доверителя, то есть выиграть дело с абсолютным успехом.