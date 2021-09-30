Минск, , 17:36 — REGNUM Комментируя «грубые и откровенные фейки» в интервью американской телекомпании CNN, Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия не войдёт в состав Соединённых Штатов Америки и других стран. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе — грубые и откровенные фейки, большинство из которых Глава государства опровергал уже не раз. Но были и новые, причем совсем невероятные», — сказано в официальном сообщении пресс-службы. Там отметили, что Лукашенко снова «прокомментировал домыслы насчет того, что Белоруссия, развивая сотрудничаю с Россией, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении».

«Что касается того, что Белоруссия войдет в состав США, Великобритании или России, — это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Белоруссии в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, — поведал Лукашенко. — Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. — Прим. президентской пресс-службы) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».

По мнению Лукашенко Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства. Он подчеркнул: «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим».«Поэтому разговор о том, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца», — добавил руководитель постсоветской республики, которого официальный Вашингтон и часть белорусского общества не признают президентом.

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