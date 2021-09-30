Москва, 30 сентября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Москве произошла стрельба в школе на улице Палехской, сообщает 30 сентября РИА Новости.

Цитата из к/ф «С меня хватит». Реж. Джоэл Шумахер. 1993. США Стрелок

Учебное заведение расположено в Ярославском районе столицы. По данным агентства, полицейские задержали стрелявшего. Им оказался отец ученицы десятого класса. Девочка пожаловалась ему на конфликт с её знакомыми молодыми людьми.

Мужчина пришёл в школу и в ходе разговора произвёл один выстрел вверх из травматического оружия.

Пострадавших нет. Сотрудники ППС задержали стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, в клиниках Перми продолжают оставаться, по состоянию на 30 сентября, трое пациентов, которые получили ранения 20 сентября на территории университета.