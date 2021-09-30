Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. После принятия в Техасе самого строгого в США закона об абортах, в некоторых клиниках штата работа пошла на спад, сообщает 30 сентября Reuters.

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Новый закон, запрещающий аборты после шести недель, поставил четыре клиники Whole Woman's Health в нелегкое положение.

Число пациенток, делающих аборты в клиниках Whole Woman's Health, упало на 70%. Женщины ищут другие варианты, включая поездки в клиники за пределами штата или получение таблеток по почте.

Напомним, что ранее компании, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, обратились в верховный суд США с просьбой заблокировать закон Техаса, но их усилия не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, данный закон снизит количество абортов в Техасе на 85% и вынудит многие клиники закрыться. По меньшей мере 12 других штатов пытались ввести запреты на аборты на ранних сроках беременности, но все законы были заблокированы до вступления в силу.