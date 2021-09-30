Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. За последние сутки в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями, доставили 484 человека. Это на 119 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 30 сентября в городском оперштабе. Всего за два последних дня госпитализация коронавирусных пациентов в Петербурге возросла почти в два раза: с 244 до 484 человек в сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Автомобиль скорой помощи

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В 13 городских и трех федеральных коронавирусных стационарах Северной столицы в настоящее время находятся 5108 человек, это на 68 пациентов больше, чем было в предшествующие сутки. В реанимации находится 464 человека (424 сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключены 218 пациентов (193 сутками ранее). За сутки из стационаров выписали по выздоровлению 382 пациента (304 сутками ранее).

По состоянию на 30 сентября в Петербурге свободны 16,52% коронавирусных коек, если считать их по нормативу Минздрава. Если считать по фактическому состоянию, то свободны 13% из 5863 развернутых инфекционных коек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге сейчас находятся 23 017 пациентов, это на 423 человека больше, чем в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,94 единицы. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2077 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в Петербурге выздоровели 1926 человек, скончались от ковида 56 человек.