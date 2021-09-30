Тюмень, 30 сентября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту возгорания кровли многоэтажного жилого дома на ул. Народная, 10. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Пожарные машины

Напомним, 30 сентября Тюмени произошло возгорание кровли десятиэтажного жилого дома. Были эвакуированы из здания более 50 человек. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

По предварительным данным прокуратуры Тюмени, в доме проводились работы по ремонту кровли. Организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, а также строительных норм и правил при ведении работ. В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.