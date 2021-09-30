Почепский район, Брянская область, 30 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате ДТП на 69 км автодороги Брянск-Новозыбков — граница с Республикой Белоруссия в Почепском районе Брянской области. Во время движения у иномарки отлетело колесо, автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Брянской области ДТП в Почепском районе

По предварительной информации, в 12:05 у Mitsubishi Pajero под управлением 36-летней женщины-водителя отскочило заднее левое колесо. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с «КамАЗом». Женщину-водителя и её 18-летнего пассажира госпитализированы с тяжёлыми травмами, ещё один 48-летний пассажир Mitsubishi, не пристёгнутый ремнём безопасности, скончался на месте.

Mitsubishi Pajero не был зарегистрирован в установленном порядке. Назначены автотехнические экспертизы.