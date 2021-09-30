Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В США за последнюю неделю продолжило расти число заявок на пособие по безработице, однако рынок труда все равно устойчиво восстанавливается, сообщает 23 сентября Reuters.

(сс) Elvert Barnes На улицах Нью-Йорка

Первичные обращения за пособием по безработице выросли на 11 тыс. до 362 тыс. При этом экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 335 тыс. заявок.

Отмечается, что экономисты винят целый ряд факторов, включая лесные пожары в Калифорнии и затяжные последствия урагана «Ида», который обрушился на побережье Персидского залива в конце августа и вызвал рекордные наводнения в Нью-Йорке и Нью-Джерси в начале сентября.