Воронеж, 30 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Воронеже 17-летний подросток подозреваемся в покушение на убийство взрослого мужчины, сообщила 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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26-летний мужчина с ножевым ранением был госпитализирован 29 сентября с улицы Шидловского, по данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток.

Задержанный в ходе допроса сообщил, что в ночь с 28 на 29 сентября около одного из домов на улице Шидловского между ним и 26-летним знакомым произошел конфликт, в результате подросток нанес оппоненту несколько ударов кухонным ножом. Свидетели конфликта вызвали скорую помощь и полицию. Мужчина остался жив, в настоящее время находится на лечении в медицинском учреждении.

В настоящее вредя следователи направили в суд ходатайство об аресте задержанного подозреваемого. По делу назначен ряд экспертиз.