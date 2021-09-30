Малоярославец, Калужская область, 30 сентября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Малоярославце 30 сентября в духовно-просветительском центре «София» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря состоялась научно-практическая конференция «Духовные истоки подвига: к 80-летию битвы за Москву», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Битва за Москву

В работе форума участвовали педагоги, музейные работники, старшие школьники, студенты, представители средств массовой информации, священнослужители, монашествующие и миряне. На конференции были представлены доклады, отчеты и проекты, посвященные 80-летию подвига защитников Ильинских рубежей и 80-летию начала Битвы за Москву. Участники встречи подвели итоги реализации проекта по созданию музейно-образовательного комплекса, посвященного защитникам Ильинских рубежей, с храмом-памятником и молодежным военно-спортивным лагерем. Состоялась работа секций.

Выступая с приветственным словом, заместитель министра культуры области Анастасия Абрамова рассказала о подвиге 3500 курсантов подольского пехотного и артиллерийского училищ, намертво вставших на пути врага в октябре 1941 года.

«Несмотря на неопытность, отсутствие связи, транспорта, походных кухонь, в суровых и тяжелых боях со значительно превосходящими силами противника, эти совсем ещё мальчишки проявили величие духа, бесстрашие, стойкость и массовый героизм. Не было ни одного случая бегства. Немцы назвали их «красными юнкерами». Ценой неимоверных усилий и жизни двух с половиной тысяч курсантов враг был остановлен, время для закрепления частей на новом рубеже обороны выиграно. Войти в Москву фашисты не смогли», — отметила Анастасия Абрамова.