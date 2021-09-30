Москва, 30 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, устроившего стрельбу возле школы на улице Палехской в Москве. сообщает 30 сентября пресс-служба столичного управления МВД России.

Стрельба

Инцидент произошёл в Ярославском районе.

По предварительным данным, у одной из учениц 10-го класса школы, расположенной по адресу ул. Палехская, дом 10, произошел конфликт с её знакомыми ровесниками. После того, как она рассказала об этом своему отцу, тот прибыл в школу и в ходе «разговора» со школьниками выстрелил вверх из травматического оружия.

В результате инцидента никто из его участников не пострадал.

Проводится проверка.