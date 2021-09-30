Казань, 30 сентября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. О возможном штрафе в отношении сети ресторанов McDonald's сообщили 30 сентября в пресс-службе УФАС по Татарии.

Эдвард Берд. Обман обнаружен. 1814

В рекламе одного из ресторанов McDonald's в Казани выявлены «признаки нарушения закона». Речь идёт о рекламе, размещённой у самого ресторана и в интернете.

Несоответствие заключается в том, что клиентом обещали в рекламе при заказе от 100 рублей бесплатно напиток Coca-Cola объёмом в 0,4 литра. Эта скидка была объявлена в связи с открытием нового ресторана McDonald's на улице Федосеевской.

«Однако при покупке выяснилось, что в подарок идёт Coca-Cola объёмом в 0,25 литра вместо указанных в рекламе 0,4 л, — сообщили в ведомстве. — В ресторане в ответ на запрос Татарстанского УФАС России сослались на техническую ошибку, которая привела к тому, что 0,25 л в рекламе стали 0,4».

ФАС квалифицирует такую рекламу как недостоверную. В отношении компании начато административное расследование. Ресторан может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей.