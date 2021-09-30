Власти Псковщины могут вскоре ввести локдаун из-за ковида
Псков, 30 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Власти Псковской области предрекают возможный локдаун, который будет введён в регионе через две-три недели, если в ближайшие десять дней не удастся сбить темпы распространения инфекции. Об этом 30 сентября на заседании областного оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.
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"Необходимо принять превентивные меры, которые, конечно, непопулярны, но они крайне необходимы для того, чтобы замедлить рост распространения коронавирусной инфекции», — пояснил глава региона.
Ведерников уточнил, что, чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, с понедельника в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования на неделю — до 11 октября — переводятся на дистанционное обучение.
«Это Псков и район, Великие Луки и район. Мы не стали брать остальные районы полностью, так как понимаем, что уровень распространения в районных центрах гораздо выше чем в целом по району, поэтому взяли Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники», — зачитал губернатор, уточнив, что дежурные группы в младших классах сохраняются.
Кроме того, с начала новой рабочей недели и до 10 октября в регионе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия. Возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.