Псков, 30 сентября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Власти Псковской области предрекают возможный локдаун, который будет введён в регионе через две-три недели, если в ближайшие десять дней не удастся сбить темпы распространения инфекции. Об этом 30 сентября на заседании областного оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tourism.pskov.ru Псков

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

"Необходимо принять превентивные меры, которые, конечно, непопулярны, но они крайне необходимы для того, чтобы замедлить рост распространения коронавирусной инфекции», — пояснил глава региона.

Ведерников уточнил, что, чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, с понедельника в муниципалитетах Псковской области с высокой заболеваемостью все школы, колледжи и учреждения дополнительного образования на неделю — до 11 октября — переводятся на дистанционное обучение.

«Это Псков и район, Великие Луки и район. Мы не стали брать остальные районы полностью, так как понимаем, что уровень распространения в районных центрах гораздо выше чем в целом по району, поэтому взяли Дедовичи, Струги Красные, Порхов, Остров, Опочка, Себеж, Бежаницы, Усвяты, Невель и Новосокольники», — зачитал губернатор, уточнив, что дежурные группы в младших классах сохраняются.

Кроме того, с начала новой рабочей недели и до 10 октября в регионе отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции, кружки. Закрываются детские игровые комнаты, будут запрещены банкеты и религиозные мероприятия. Возвращается требование к постояльцам гостиниц и санаториев о предъявлении справок о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов.