Москва, 30 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 30 сентября сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

«Гилерме дисквалифицирован на два матча премьер-лиги за грубую игру», — сказал Григорьянц.

На 53-й минуте матча с «Химками» Гилерме получил прямую красную карточку за нарушение против нападающего Кемале Адеми. Он был удалён после того, как арбитр Алексей Амелин посмотрел видеоповтор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября «Химки» и «Локомотив» сыграли вничью — 0:0.

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