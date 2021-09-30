Астрахань, 30 сентября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Астраханской области 30 сентября подтверждено 165 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

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Всего в регионе было зарегистрировано 59 тыс. 580 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 849 человек.

За весь период 1666 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.