Самара, 30 сентября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Сотрудницу пансионата для детей-инвалидов обвинили в истязании детей и неисполнении обязанностей по воспитанию воспитанников учреждения в Самаре. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Цитата из к/ф «Четыреста ударов». Реж. Франсуа Трюффо. 1959. Франция Дети

Сообщается, что фигурантка уголовного дела работала санитаркой в Самарском пансионате для детей-инвалидов.

По версии следствия, с 17 по 25 апреля 2021 года она применяла в отношении трех детей 2000, 2004 и 2005 годов рождения способы воспитания, которые причинили им моральные и физические страдания.

«Женщина осуществляла фиксацию потерпевших к кроватям лоскутами ткани при отсутствии назначения врача-психиатра, а также наносила побои в область головы, туловища и конечностей. Поводом для совершения противоправных действий со стороны обвиняемой явилось поведение потерпевших», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Материалы дела в ближайшее время будут переданы с суд, где будут рассмотрены по существу.