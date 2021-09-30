Тбилиси, 30 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили 30 сентября провели презентацию бизнес-проектов, поддерживаемых государством, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Economy.ge Натия Турмава проводит презентацию интерактивной карты

Мероприятие открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, рассказавший о важности поддержки бизнеса со стороны государства и о существующих в этой области планах.

Турнава подробно рассказала о программах поддержки, реализуемых правительством Грузии с 2013 года. В частности, бренд «Производи в Грузии» объединяет несколько таких программ и три крупных исполнительных структуры. Через подведомственные двум министерствам Агентство «Производи в Грузии», Национальное агентство государственного имущества и Агентство развития сельского хозяйства с 2013 года было поддержано 1806 проектов. Привлечённые инвестиции составили 2,5 миллиарда лари, было создано 53 тысячи рабочих мест.

Министры представили размещённую на портале www.programs.gov.ge интерактивную карту с подробной информацией о проектах, поддерживаемых в рамках существующих государственных программ. По словам Турмава, эта интерактивная карта позволит получать полную информацию о каждом бенефициаре, узнать какой программой государственной поддержки он пользовался, сколько привлёк инвестиции и сколько создал рабочих мест.

Напомним, что пандемия коронавируса в Грузии нанесла по экономике Грузии сильнейший удар. В реультате сокращения количества прибывающих в страну иностранных граждан и жёстких правительственных мер по органичению передвижения населения особенно сильно пострадали два критически важных сектора национальной экономики — туристический и сфера услуг.