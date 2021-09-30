Тамбов, 30 сентября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области 30 сентября подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение для больных COVID-19

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 437 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 212 пациентов, в том числе 84 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 903 человека. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.