Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Американская компания YouTube заявила об удалении всего контента, распространяющий дезинформацию о вакцинах. Таким образом YouTube усилила охоту за противниками вакцины от COVID-19, сообщает 30 сентября BBC.

(сс) Esther Vargas Youtube

Видео, в которых говорится, что одобренные вакцины опасны и вызывают аутизм, рак или бесплодие, относятся к числу тех, которые будут удалены, заявила компания.

Компания также удалит аккаунты тех, кто выступает против вакцинации.

Напомним, в июле президент США Джо Байден заявил, что социальные сети в значительной степени формируют скептическое отношение людей к вакцинации, распространяя дезинформацию.

Ранее с сервиса YouTube, принадлежащего Google, было удалено 130 тыс. видеороликов, якобы распространяющий дезинформацию о вакцинах от COVID-19.