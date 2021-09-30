Москва, 30 сентября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Изменения КЗОТ на Украине осуществляются в интересах транснациональных корпораций и украинских элит. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Последствиями изменений, вносимых в украинский КЗОТ, будут полное бесправие населения и его утилизация после того, как из человека будет выжат максимум. Если кто-то доживет до пенсии, то жить на нее все равно не сможет. Отработал — сдохни», — отметил политолог.

«Или заранее беги из страны: депопуляция тоже устраивает и украинские элиты, и Запад. Меньше населения — меньше социальные расходы», — пояснил Дудчак.

«Странам Запада это выгодно, потому что они нуждаются в квалифицированных, но не дорогих европеоидах», — заявил эксперт.

Напомним, что на Украине в парламенте в первом чтении утвердили законопроект 5388, получивший название в профильной среде «закон о быстрых увольнениях».