Ньон, Швейцария, 30 сентября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан греческий вратарь тираспольского «Шерифа» Георгиос Атанасиадис. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба УЕФА.

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В матче с мадридским «Реалом» Атанасиадис отразил 11 ударов по своим воротам.

На приз также претендовали нападающий «Баварии» Лерой Сане, форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес и защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября «Шериф» на выезде обыграл «Реал» со счётом 2:1 и вышел на первое место в группе D, набрав шесть очков.