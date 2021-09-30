Москва, 30 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Сертификаты на подписку онлайн-кинотеатра IVI теперь можно купить в более чем 2500 магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Москве и Московской области. «Подписку на онлайн-кинотеатр ожидают увидеть в магазине техники или салоне сотовой связи, — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. — для продуктового ритейла это скорее необычно. Но «Пятёрочка» сильно меняется, мы стремимся быть ещё удобнее и становимся местом притяжения жителей района».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Пятерочка

Как рассказали в пресс-службе торговой сети, сертификаты разместили на специальной стойке в прикассовой зоне. У каждого есть отрывная часть, на обратной стороне у неё находится поле со скретч-слоем, под которым находится код. Чтобы воспользоваться услугами подписки, этот код необходимо активировать на сайте IVI. Кроме того, в целях дополнительной защиты в IVI была разработана специальная технология активации. Код возможно активировать только после покупки: когда кассир «Пятёрочки» сканирует QR код, в IVI подтверждают операцию, и только после этого код становится пригодным для активации.

Как подчеркивают в «Пятерочке», аналогов такой интеграции по активации диджитал-товара на рынке пока нет. Офлайн-формат покупки подписки является альтернативой для тех, кто пока не готов совершать онлайн-покупки.

«Почему мы решили использовать этот канал продаж? Во-первых, многие пользователи до сих пор не готовы привязывать свою банковскую карту к платежной системе на сайте IVI, потому что боятся утечки информации, — рассказал директор по работе с розничными сетями IVI Виталий Трошко. — В магазине они могут спокойно купить подписку, не афишируя данные своей карты. Во-вторых, подписка как товар попадает в разряд спонтанных покупок. Многие заходят в магазин вечером, после работы, и думают, чем занять свой досуг, особенно если на улице плохая погода или человек остается дома по другим причинам. Кино на вечер — прекрасный вариант приятного свободного времяпрепровождения».

«Теперь в магазине у дома можно приобрести всё необходимое и даже диджитал-продукты. Таким образом «Пятёрочка» следует актуальным трендам, чтобы заслужить доверие гостей с самыми разными потребностями», — резюмировал Михаил Ярцев.