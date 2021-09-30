Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Слоноклювый дятел пополнил список 23 видов, объявленных Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) вымершими. Об этом 30 сентября сообщает New York Times.

Рафаэль. Сотворение животных

В целом, 11 птиц, одна летучая мышь, две рыбы, одно растение и восемь видов мидий были объявлены вымершими.

Отмечается, что данное решение было принято на основании «тщательного анализа наилучших доступных научных данных по каждому из этих видов».

«Каждый из этих 23 видов представляет собой необратимую потерю для природного наследия нашей страны и глобального биоразнообразия. И это отрезвляющее напоминание о том, что вымирание является следствием вызванных человеком изменений окружающей среды», — цитирует New York Times Бриджет Фейхи, отвечающую за классификацию видов в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские исследователи обнаружили новый вид цветковых растений семейства кутровых в центральной китайской провинции Хубэй.