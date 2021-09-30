* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:06 — REGNUM Заместитель председателя временного правительства Афганистана, организованного движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Абдул Гани Барадар призвал Турцию принять участие в проектах восстановления и развития Афганистана.

Афганистан

Об этом 30 сентября сообщается на странице в Twitter, провозглашенной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аккаунтом государства.

С таким обращением Абдул Гани Барадар выступил в Кабуле в ходе встречи с послом Турции Джихадом Эргинаем.

«Барадар подчеркнул, что между двумя странами сохраняются положительные взаимоотношения, и призвал к реализации проектов по восстановлению и развитию на всей территории страны», — указано в сообщении.

В ответ турецкий дипломат заявил, что Анкара «ожидает установления стабильности в Афганистане и открыта к сотрудничеству в разных сферах», отметив перспективу реконструкции и обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула.

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