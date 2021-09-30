Белгород, 30 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Современный рентгеновский денситометр приобрели для системы здравоохранения Белгородской области. Уникальный аппарат позволяет диагностировать остеопороз у пожилых пациентов, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru/ Аппарат для обследования на остеопороз

Денситометр установили в госпитале для ветеранов войн в Белгороде. По своим возможностям он значительно превосходит два аналогичных аппарата, которые уже давно используют медики региона. Прибор может сканировать всё тело пациента и анализировать состояние структуры костной, мышечной и жировой ткани.

«Как только начинают слабеть мышцы, теряется физическая активность, теряется умственная активность, люди стареют гораздо быстрей и быстрей уходят из жизни. Данный аппарат позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить необходимое лечение», — пояснила главный внештатный гериатр Белгородской области Вера Паникар.

Для обследования на денситометре пациентам необходимо получить направление от своего лечащего врача, либо записаться на приём к врачу-гериатру.

Аппарат приобрели за счёт средств регионального бюджета в рамках национального проекта «Демография».