Владимир, 30 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Во Владимирской области 30 сентября подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Всего в области было зарегистрировано 54 тыс. 228 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 682 пациента, в том числе 126 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1968 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.