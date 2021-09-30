Власти Псковской области сообщили о четвертой волне коронавируса
Псков, 30 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Власти Псковской области сообщили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в регионе становится крайне напряжённой, заболеваемость растёт высокими темпами. Об этом 30 сентября на заседании областного оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам главы региона, во вторую неделю сентября рост заболеваемости в регионе составил 6,5%, в третью — 16%, а в четвёртую, прошедшую — уже 31,6%.
«Картина в Псковской области и в целом по стране однозначно говорит о начале четвертой волны коронавирусной инфекции», — заметил губернатор.
Дополнительно ситуацию усложняет значительное снижение активности прививочной кампании. Если в июле удельный темп вакцинации от коронавируса в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тыс. населения в сутки, то на сегодняшний день показатель ниже 100.
Ведерников отметил, что на сегодняшний день удалось привить сотрудников наиболее уязвимых профессий. Так, среди педагогов привито 80%, медиков — 75%. Наибольшее число подлежащего вакцинации взрослого населения привито в Псковском районе — 75%; Себежский район — 61%, Пушкиногорский и Палкинский районы — по 55%.
«Но такая картина у нас есть не везде, в Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах вакцинация ниже 33%. Это крайне низко!», — отметил губернатор.
Губернатор отметил, что жителей региона больше не будут предупреждать, если граждане не будут соблюдать противоэпидемиологических требований — их будут сразу штрафовать.
«Это касается и пассажиров общественного транспорта без масок, и администраций торговых центров, которые не могут обеспечить порядок», — пояснил он.