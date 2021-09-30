Псков, 30 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Власти Псковской области сообщили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в регионе становится крайне напряжённой, заболеваемость растёт высокими темпами. Об этом 30 сентября на заседании областного оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта

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По словам главы региона, во вторую неделю сентября рост заболеваемости в регионе составил 6,5%, в третью — 16%, а в четвёртую, прошедшую — уже 31,6%.

«Картина в Псковской области и в целом по стране однозначно говорит о начале четвертой волны коронавирусной инфекции», — заметил губернатор.

Дополнительно ситуацию усложняет значительное снижение активности прививочной кампании. Если в июле удельный темп вакцинации от коронавируса в Псковской области достигал 300 и выше прививок на 100 тыс. населения в сутки, то на сегодняшний день показатель ниже 100.

Ведерников отметил, что на сегодняшний день удалось привить сотрудников наиболее уязвимых профессий. Так, среди педагогов привито 80%, медиков — 75%. Наибольшее число подлежащего вакцинации взрослого населения привито в Псковском районе — 75%; Себежский район — 61%, Пушкиногорский и Палкинский районы — по 55%.

«Но такая картина у нас есть не везде, в Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах вакцинация ниже 33%. Это крайне низко!», — отметил губернатор.

Губернатор отметил, что жителей региона больше не будут предупреждать, если граждане не будут соблюдать противоэпидемиологических требований — их будут сразу штрафовать.

«Это касается и пассажиров общественного транспорта без масок, и администраций торговых центров, которые не могут обеспечить порядок», — пояснил он.