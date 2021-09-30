Уфа, 30 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Сумма штрафов за несоблюдение антиковидных мер для предприятий и индивидуальных предпринимателей в Башкирии составила больше трех млн рублей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Russian.news.cn Покупатели в магазине

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Сообщается, что сотрудники минторга Башкирии вновь проверили соблюдение масочного режима в торговых объектах Уфы. В результате они установили, что не все покупатели и продавцы соблюдают масочный режим.

Отмечается, что такие рейды проводятся в Башкирии на постоянной основе. Всего уже было проверено порядка 22 тысяч объектов.«Нарушение масочного режима ведёт за собой штраф: для физических лиц — от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей. И для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.Сообщается, что в Башкирии общая сумма штрафов за несоблюдение антиковидных мер для предприятий и индивидуальных предпринимателей составила свыше трех млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 18 марта 2020 года в Башкирии действует указ главы республики о режиме повышенной готовности на территории региона.