Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Петербурге предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу гражданке Узбекистана, 36-летней неработающей Наргизе Х. Она подозревается в убийстве своего новорожденного младенца в Колпинском районе Санкт-Петербурга. При этом женщина уже имеет двоих малолетних детей.

kropekk_pl Убийство

По версии следствия, обвиняемая ночью 22 сентября в кустах около одного из домов по Адмиралтейской улице в Колпино родила дочь, после чего закутала ее в пелёнку, поместила в пакет и выбросила в реку Ижора. Детский труп нашли в 30 метрах от места, где произошло злодеяние.

Женщина была задержана 29 сентября, ей предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). За это грозит до пяти лет лишения свободы.

Колпинский районный суд отправил ее в СИЗО по 22 ноября. Женщина заявила суду, что раскаивается в содеянном, сообщили в судебной пресс-службе города.