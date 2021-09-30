Хабаровск, 30 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

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В составе «Амура» дубль оформил нападающий Александр Горшков, ещё по шайбе забросили форвард Владимир Бутузов и защитник Артём Аляев.

В составе «Торпедо» отличились нападающие Иван Чехович, Кенни Агостино и защитник Теодор Леннстрём.

На сегодняшний день «Амур» занимает 21-е место в КХЛ, на счету команды семь очков. «Торпедо» идёт на 13-м месте с 12 очками.

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