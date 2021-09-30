Юхнов, Калужская область, 30 сентября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В селе Климов Завод Юхновского района 30 сентября состоялось итоговое мероприятие второго областного фестиваля «Отец — защитник семьи и Отечества», проходившего в течение года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Отец с ребенком

Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий Десятилетия детства и направлен на популяризацию в обществе ответственного отцовства, формирование патриотических и нравственных ценностей у детей и подростков на исторических героических образах героев Великой Отечественной войны. На территории Юхновского района в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. Город Юхнов удостоен высокого звания Город воинской доблести. Достойных отцов с детьми организаторы пригласили в сельский Дом культуры, где недавно отрылся музей генерала М. Г. Ефремова. В рамках итогового мероприятия состоялось представление туристского маршрута «Генеральский маршрут: Калуга — Климов Завод», презентация книги о Герое Советского Союза генерале Н. П. Пухове, посещение музея Героя России — генерала М. Г. Ефремова, участие в акции «Платок памяти», посадка аллеи памяти, выставка творческих семейных работ «Семья. Дом. Отечество», награждение. Для участия в выставке семейных творческих работ семьям было предложено подготовить и привезти на итоговое мероприятие творческую семейную работу по заявленной теме.

19 ответственным родителям области были вручены медали «Отцовская доблесть».

Участие в фестивале приняли представители семей всех муниципальных образований региона, представители министерства труда и социальной защиты области, районной администрации, региональной Общественной палаты, Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, регионального отделения Союза Женщин России и ряда других общественных организаций. Организовали фестиваль Калужская областная общественная организация работников социальных служб и Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие», поддержали — министерство труда и социальной защиты региона и администрация Юхновского района.