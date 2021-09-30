Берлин, 30 сентября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Инфляция в Германии в сентябре превысила четыре процента — впервые с 1993 года, сообщает 30 сентября DPA.

Инфляция 1923 года в Германии привела к тому, что за один американский доллар давали 4.7 триллиона немецких марок

Как отмечает Федеральное статистическое ведомство Германии, в этом месяце темпы инфляции составили 4,1% — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным ведомства, усиление инфляции в стране идёт с июля. В качестве одной из причин назван «базовый эффект от снижения цен» в прошлом году.

По данным статистического ведомства, на рост инфляции повлияло временное снижение ставок НДС и снижение цен на нефтепродукты.