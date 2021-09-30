Киев, 30 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Новый украинский КЗОТ, утвержденный в первом чтении в парламенте Украины, приведёт к потере работниками всех своих прав. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Рабсила лишается всех прав. Минус больничные, пенсии, декретные. Но плюс материальная ответственность. Работающий человек на Украине не всегда может обеспечить уровень жизни выше обеспечения физиологических потребностей. Сколько ни работай, из нищеты не выбраться», — заявил политолог.

«Новые правила только усиливают этот процесс. Проявится он в изъятии жилья у неплатежеспособного населения, усилении оттока населения за границу, усилением деградации промышленности», — отметил политолог.

Напомним, что на Украине в последние два года предпринимались активные попытки внести кардинальные изменения в КЗОТ.