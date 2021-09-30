Вашингтон, , 18:29 — REGNUM 38-летний Клит Келлер — американский пловец, двукратный чемпион, серебряный призёр летних Олимпийских игр в эстафете 4×200 м вольным стилем, двукратный бронзовый призёр Ирг на 400-метровке комплексным плаванием, четырёхкратный чемпион мира по плаванию — признал себя виновным в воспрепятствовании проведению выборов в Капитолии 6 января. Об этом 30 сентября сообщает NBC.

Капитолий. 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

Прокуроры заключили со спортсменом сделку, которая предполагает, что, его будут использовать в качестве главного свидетеля на предстоящих судебных процессах.

Напомним, что ранее в Twitter опубликовали видео, на котором Келлер находится в середине толпы, которая борется с полицией во время протестов 6 января в Вашингтоне. На видео толпа толкает полицию и прорывается в здание Капитолия.