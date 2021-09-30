Шарья, Костромская область, 30 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. В Костромской области осудили 26-летнего мужчину, убившего полицейского. Об этом сообщает Костромской областной суд.

Наталья Диева Фемида

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 апреля 2021 года в одном из развлекательных заведений города Шарьи. Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей и отдыхал в компании двух друзей.

Один из его знакомых сделал замечание посетителю клуба, нарушавшему общественный порядок. На помощь агрессору пришёл его знакомый. Он подбежал к молодому человеку и ударил его «неустановленнымколюще-режущим предметом» в живот. Друзья раненого попытались обезвредить нападавшего. В результате сотрудник МВД получил ранение в шею, от которого скончался на месте преступления. Его знакомый был доставлен в больницу с раной грудной клетки.

Ранее шарьинец был судим за причинение вреда здоровью. При вынесении приговора суд учёл рецидив и признание вины обвиняемым. В общей сложности потрём уголовным статьям: «Приготовление к убийству»; «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Убийство» мужчине назначили наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.