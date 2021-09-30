Тюмень, 30 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Тюмени из здания горящей девятиэтажки по улице Народной, 10 огнеборцы спасли 30 человек, в том числе четырёх детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

25.mchs.gov.ru Пожарные

Всего был эвакуирован из горящего жилого здания 51 человек. Напомним, горела кровля здания. По предварительной информации, площадь пожара составила 400 кв. метров.

По информации ГУ МЧС по Тюменской области, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 16:40 по местному времени (14:40 мск). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 100 кв. м. В 17:09 по местному времени (15:09 мск) открытое горение ликвидировано.

В горадминистрации Тюмени отметили, что проводится обследование крыши и квартир здания на ул. Народная, 10 на предмет ущерба собственникам квартир на верхнем этаже.