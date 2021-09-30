Подольск, Московская область, 30 сентября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Новый детский сад построят в подмосковном городе Подольск. Об этом 30 сентября сообщается на сайте правительство Московской области.

Mos.ru Детский сад

Проект учреждения получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы. Ожидается, что работы по возведению объекта будут начаты в 2022 году. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Детский сад на улице Школьная рассчитан на 240 мест. Архитектурно-планировочная организация участка застройки предполагает создание благоустроенной и комфортной среды пребывания детей дошкольного возраста, отвечает современным требованиям градостроительного проектирования и всем необходимым санитарным нормам», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.