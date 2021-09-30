Мурманск, 30 сентября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. В Норвегии рассматривают возможность запуска регулярного пассажирского сообщения с Россией с помощью электрошаттла. Об этом на онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» сообщил глава норвежского баренцева секретариата Ларс Георг Фордал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салон электробуса

«Работаем над идеей трансграничного автобуса-шаттла. Планируем закупить несколько электроавтобусов, которые будут ходить из Киркенеса в Никель и Заполярный, возможно и в Финляндию. Надеемся, что летом 2022 года этот автобус будет запущен хотя бы в тестовом режиме, но ждем, что будет решение и по постоянной работе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор сообщил коллегам из БЕАР об эпидемиологической обстановке в регионе.