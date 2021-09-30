Киев, , 16:50 — REGNUM В европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может, заявил главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах в комментарии телеканалу «Первый независимый».

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Таким образом политикотреагировал на преследование украинской властью независимых медиа, таких как «112 Украина», NEWSONE, ZIK, «Первый независимый», а также изданий «Страна.uа» и «Шарий.net».

Шенах отметил, что он знает о ситуации с медиа на Украине, и он встревожен.

«Журналистика в Украине — это нелегкая профессия. Свобода слова — одна из важнейших составляющих демократии. Три части власти — законодательная, исполнительная и судебная, а медиа — четвертая. Иметь свободные СМИ, иметь возможность говорить то, что хочешь — это серьезно. Власть не может закрыть медиа в Австрии — это может сделать только суд. У нас есть нормы, каким образом теле — или радиокомпания может получить лицензию. Это решает независимый комитет. Он рассматривает случаи возможных нарушений» , — сказал он.

По его словам, в Совете Европы есть специализированная платформа, где журналисты могут информировать комитет о случаях нарушения свободы слова. Таким образом можно получать информацию из разных стран.

«В Западной Европе нет страны, где существовали бы проблемы со свободой слова. Там функционируют мощные общественные и частные медиа, плюс еще неприбыльные. То есть, есть три возможности реализации свободы медиа. И есть законы о телекоммуникациях, которые необходимо соблюдать, чтобы получить право на вещание. Мы знаем, что ситуация в Украине — не самая лучшая», — указал евродепутат.

В завершение Шенах отметил, что медиа всегда является предметом мониторинга, но «свобода медиа — это отдельный вопрос, за который я отвечаю».

ИА REGNUM напоминает, что еще в феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, предусматривающий блокирование этих ресурсов. Позже украинские власти аналогичным образом ввели санкции и против других медиа.