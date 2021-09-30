Новосибирск, , 16:47 — REGNUM В ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 30 сентября, утверждено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В работе сессии принял участие губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано правительством Российской Федерации для поддержки развития регионов, в первую очередь, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционной деятельности — это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы обязаны были бы в срок эти деньги вернуть в Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру. Самое востребованное — развитие наших промышленных парков, создание новых, в частности — Южный ПЛП. Это подводка инженерной инфраструктуры, транспортной для площадок будущего жилищного строительства, это социальная инфраструктура. Мы получаем серьезные средства — миллиарды рублей, для того, чтобы выполнить эти работы, наши обязательства — сделать это практически в течение трех лет — до 2024 года. Второй элемент «инфраструктурного» меню, который запущен несколько позже, но он также уже в проработке — это инфраструктурные кредиты. Это должно и будет сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, стройками, жилищным строительством, и мы на такой шаг, вместе с другими регионами страны, идем. Вот что дают эти федеральные решения Новосибирской области, и другим субъектам Российской Федерации», — подчеркнул Андрей Травников.

Отметим, что «инфраструктурным» меню называют набор мер по поддержке инвестиционных проектов в регионах, которые были разработаны правительством РФ по поручению президента России.

Напомним, Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области заключено дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года о предоставлении бюджету региона из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Соглашением предусматривается продление графика погашения и перенос основной нагрузки по погашению бюджетных кредитов на период с 2025 по 2029 годы. Средства, высвобождаемые в 2021—2024 годах, будут направлены на осуществление областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.